DxOMark: экран iPhone 16 хуже, чем у бюджетных смартфонов Samsung

Специалисты лаборатории DxOMark протестировали базовый iPhone 16 и вынесли вердикт его дисплею. Экран iPhone 16 продемонстрировал хороший уровень яркости во всех сценариях, однако были замечены перепады при воспроизведении HDR-контента и потеря контрастности в SDR-режиме.
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