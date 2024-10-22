DxOMark: экран iPhone 16 хуже, чем у бюджетных смартфонов Samsung

Специалисты лаборатории DxOMark протестировали базовый iPhone 16 и вынесли вердикт его дисплею. Экран iPhone 16 продемонстрировал хороший уровень яркости во всех сценариях, однако были замечены перепады при воспроизведении HDR-контента и потеря контрастности в SDR-режиме.