НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

190 подписчиков

Агент Хусанова о «Ман Сити»: «Простые ребята, не зазвездившиеся. В одном клубе РПЛ некоторые вели себя так, будто 3 раза ЧМ выиграли»

Агент защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова рассказал об атмосфере в клубе. — Ваша роль позволила вам узнать Гвардиолу лучше, чем его знают 99 процентов людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии