9 июля сбили ещё 14 БПЛА в Калужской области

В Калужской области 9 июля сбили ещё 14 беспилотников. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, вчера в течение дня силы ПВО сначала уничтожили 5 боевых дронов над территориями Боровского, Жуковского и Малоярославецкого муниципальных округов.