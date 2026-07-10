9 июля сбили ещё 14 БПЛА в Калужской области

В Калужской области 9 июля сбили ещё 14 беспилотников. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, вчера в течение дня силы ПВО сначала уничтожили 5 боевых дронов над территориями Боровского, Жуковского и Малоярославецкого муниципальных округов.
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