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Калуга-поиск

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9 июля сбили ещё 14 БПЛА в Калужской области

9 июля сбили ещё 14 БПЛА в Калужской области

В Калужской области 9 июля сбили ещё 14 беспилотников. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, вчера в течение дня силы ПВО сначала уничтожили 5 боевых дронов над территориями Боровского, Жуковского и Малоярославецкого муниципальных округов.

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