Вырвало колесо: на трассе М-5 в Челябинской области жуткое ДТП

У легковушки уничтожена передняя часть, грузовик тоже не может передвигаться.Уснул за рулём: на федеральной автодороге "Москва — Челябинск" 6 января зарегистрировано серьёзное дорожно-транспортное происшествие.
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