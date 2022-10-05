Россия обвинила США и НАТО в угрозе безопасности из-за отказа Киева от диалога

Глава делегации Гаврилов РФ заявил об угрозе безопасности из-за отказа Киева от диалога Руководитель делегации России на переговорах в Глава делегации Гаврилов РФ заявил об угрозе безопасности из-за отказа Киева от диалога Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил США и страны НАТО в том, что они ставят под угрозу европейскую безопасность, подстрекая Киев к продолжению боевых действий и отказу от переговоров.