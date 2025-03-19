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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

По словам разработчика, Bethesda окажется под огнем вне зависимости от того, нас...

По словам разработчика, Bethesda окажется под огнем вне зависимости от того, нас...

По словам разработчика, Bethesda окажется под огнем вне зависимости от того, насколько хорошей окажется Elder Scrolls 6Как компания, занимающаяся разработкой крупнобюджетных игр, Bethesda вынуждена ожидать сурового осуждения со стороны сообщества.

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