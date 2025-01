Анонс новых видеокарт NVIDIA и AMD, сколько стоит Call of Duty, фильмы по Helldivers 2 и Horizon…NVIDIA представила новую линейку видеокарт GeForce RTX 50-й серии и обновлённые DLSS, Reflex, G-Assist и NVIDIA ACE; AMD анонсировала Radeon RX 9070 и RX 9070 XT, а также свежую пару процессоров Ryzen 9; из опубликованных документов Activision стало известно, во что компании обходятся игры серии Call of Duty; в DOOM: The Dark Ages задействуются новейшие технологии NVIDIA; Ryu Ga Gotoku Studio показала концепт-ролик следующей Virtua Fighter; ремастер Freedom Wars выйжет в январе; источник#AMD #Radeon.