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Царьград

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ВОЗ предупредила: как жара в доме усугубляется летом

ВОЗ предупредила: как жара в доме усугубляется летом

ВОЗ объяснила, почему летом открывание окон днём усиливает жару в доме. Специалисты советуют проветривать помещения ночью или рано утром и держать жалюзи закрытыми, чтобы избежать проникновения солнечных лучей и повышения температуры.

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