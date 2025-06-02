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ЦСКА взял Кубок в серии пенальти, Акинфеев стал самым титулованным футболистом России, Пиастри выиграл Гран-при Испании, «МЮ» купил Кунью и другие новости

ЦСКА взял Кубок в серии пенальти, Акинфеев стал самым титулованным футболистом России, Пиастри выиграл Гран-при Испании, «МЮ» купил Кунью и другие новости

1. ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России, одолев «Ростов» в Суперфинале. Единственный гол в основное время отменили, а в серии пенальти Игорь Акинфеев отбил удар Алексея Сутормина.

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Комментарии
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Лена Мисько
Мостовой извинился за кричалку... Нет такого, что я не уважаю «Спартак» и его болельщиков. Просто не видел, что меня снимают. Хотел завести трибуну, чтобы просто посмеялись. Не видел камеру. Хотя и логично, что меня кто-то снимал. Никому из болельщиков не отвечал на сообщения, хотя их была куча. В Москве тоже фанаты встретили, кричали в спину нецензурно. Но никто лично ничего не говорил. Я не продолжил всю фразу, ее начал, завел, а все сделали за меня.
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7 час.
Лена Мисько
была уверена, что так и будет его извинения нужны нам как рыбе зонтик...  пиздюк
Ответить
7 час.
КУАТ
Как бы сыграл Интер под руководством Мостового?
Ответить
6 час.
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