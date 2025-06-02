ЦСКА взял Кубок в серии пенальти, Акинфеев стал самым титулованным футболистом России, Пиастри выиграл Гран-при Испании, «МЮ» купил Кунью и другие новости

1. ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России, одолев «Ростов» в Суперфинале. Единственный гол в основное время отменили, а в серии пенальти Игорь Акинфеев отбил удар Алексея Сутормина.
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