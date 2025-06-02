ЦСКА взял Кубок в серии пенальти, Акинфеев стал самым титулованным футболистом России, Пиастри выиграл Гран-при Испании, «МЮ» купил Кунью и другие новости

Лена Мисько

Мостовой извинился за кричалку... Нет такого, что я не уважаю «Спартак» и его болельщиков. Просто не видел, что меня снимают. Хотел завести трибуну, чтобы просто посмеялись. Не видел камеру. Хотя и логично, что меня кто-то снимал. Никому из болельщиков не отвечал на сообщения, хотя их была куча. В Москве тоже фанаты встретили, кричали в спину нецензурно. Но никто лично ничего не говорил. Я не продолжил всю фразу, ее начал, завел, а все сделали за меня.