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Автоэксперт Кукарин: за сложные покрытия авто придется платить больше

Автоэксперт Кукарин: за сложные покрытия авто придется платить больше

За ремонт сложных покрытий автомобилей владельцам придется платить больше. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин.

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