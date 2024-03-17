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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клэй Томпсон: «Куминга – лучший атлет в НБА»

«Джонатан Куминга, возможно, лучший атлет в НБА. Посмотрите, как он взлетает, насколько он быстр. Он – будущее нашего клуба.

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