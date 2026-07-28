Политика как он...
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Политика как она есть

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Паломничества в средневековой Европе: туризм, бандиты и кораблекрушения

Паломничества в средневековой Европе: туризм, бандиты и кораблекрушения

Паломничество в важные для религии места, такие как Рим или Иерусалим — достаточно древняя традиция. В Средние века многие люди отправлялись в опасное, долгое путешествие, чтобы прикоснуться к чудесам святых или очиститься от грехов.

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