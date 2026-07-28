Паломничества в средневековой Европе: туризм, бандиты и кораблекрушения

Паломничество в важные для религии места, такие как Рим или Иерусалим — достаточно древняя традиция. В Средние века многие люди отправлялись в опасное, долгое путешествие, чтобы прикоснуться к чудесам святых или очиститься от грехов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии