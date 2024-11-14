Стали известны «любимчики» Трампа среди мировых лидеров

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп уже формирует внешнеполитическую повестку дня и занимается вопросом торговли, а также «играет в фавориты», созваниваясь и договариваясь о встречах с мировыми лидерами, которых считает близкими по взглядам.
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