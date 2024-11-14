Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Баранов
    Ни о чём...Пенсионерам старш...
  • Виктор Галкин
    С языка сняли. Правильно, возрастную статистику ДТП.Пенсионерам старш...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...СМИ: Канада не пу...

Стали известны «любимчики» Трампа среди мировых лидеров

Стали известны «любимчики» Трампа среди мировых лидеров

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп уже формирует внешнеполитическую повестку дня и занимается вопросом торговли, а также «играет в фавориты», созваниваясь и договариваясь о встречах с мировыми лидерами, которых считает близкими по взглядам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх