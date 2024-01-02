Ловко играем баскетбольным мячом

В соревнованиях по баскетболу, которые проводились с 15 по 29 ноября, юноши нашей гимназии (2009-2010 года рождения) заняли первое место среди сборных команд учащихся учреждений общего среднего образования г.
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