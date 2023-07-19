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Кремль резко отреагировал на ультиматум МУС об аресте президента России

Кремль резко отреагировал на ультиматум МУС об аресте президента России

В ходе переговоров между лидерами РФ и ЮАР ни одно присутствующее лицо не поднимало тему о том, что формулировка об аресте российского президента на БРИКС будет равносильна объявлению войны.

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