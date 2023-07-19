Кремль резко отреагировал на ультиматум МУС об аресте президента России

В ходе переговоров между лидерами РФ и ЮАР ни одно присутствующее лицо не поднимало тему о том, что формулировка об аресте российского президента на БРИКС будет равносильна объявлению войны.
Популярные статьи
- «Шутки кончились»: Соловьев потребовал немедленно ударить ядерными ракетами по Западу
- «Удар будет нанесен 11-12 июля» — Вучич предсказал поражение России и сделал неутешительный прогноз для россиян
- Песков уже оправдывает Турцию: Что скажет Путин о том, как Эрдоган снова обманул и нарушил договоренности
Свежие комментарии