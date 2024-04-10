Петербуржцам, нуждающимся в социальном жилье, упростят постановку на учет

Часть документов ведомство, ставящее на учет, найдет самостоятельно Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 10 апреля, единогласно поддержали в первом чтении инициативу, которая снижает число документов, которые нужны петербуржцам, чтобы получить социальное жилье от города.
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