Петербуржцам, нуждающимся в социальном жилье, упростят постановку на учет

Часть документов ведомство, ставящее на учет, найдет самостоятельно Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 10 апреля, единогласно поддержали в первом чтении инициативу, которая снижает число документов, которые нужны петербуржцам, чтобы получить социальное жилье от города.