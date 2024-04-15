Амурская область и Китай продлили обмен пожилыми гражданами в рамках проекта "Активное долголетие"

В правительстве Амурской области прошли переговоры между делегациями Амурской области и китайского города Хэйхэ на тему организации в 2024 году обмена делегациями пожилых людей в рамках проекта "Активное долголетие на Амуре".
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