ЧП в крымских горах

Группа подростков застряла на отвесном выступе скалы крымской горы Космос в районе города Судак. В прошедшие выходные, как сообщили в «Крым-Спас», четверо молодых людей подали сигнал бедствия, что «застряли» на скале и не могут (понимая опасность каждого шага) ни подняться, ни спуститься с места ЧП.