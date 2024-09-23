ЧП в крымских горах

Группа подростков застряла на отвесном выступе скалы крымской горы Космос в районе города Судак. В прошедшие выходные, как сообщили в «Крым-Спас», четверо молодых людей подали сигнал бедствия, что «застряли» на скале и не могут (понимая опасность каждого шага) ни подняться, ни спуститься с места ЧП.
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