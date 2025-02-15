«Часы смерти» точно предсказывают продолжительность жизни Ирина ВальковаВ современном мире технологии искусственного интеллекта (ИИ) проникают во все сферы жизни, предлагая новые, порой неожиданные возможности.
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