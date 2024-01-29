Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 098 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений МакЛауд
    Сталина ненавидят сионисты, либералы и власовцы. (с) И путин.Кто ненавидит Ста...
  • Алексадр Савельев
    Больше всех Сталина ненавидят сионисты,Кто ненавидит Ста...
  • Лариса Фомичева
    Да,ничё так себе образец.Куда смотрит наша ФСБ? Пакет с героином яму-и в солнечный Магадан.Сидел себе сидел зеленогра...Казус Надеждина

DR: «Следующий будет в зубы»

DR: «Следующий будет в зубы»

Путин проучил Макрона за неуважение к России Французский президент Эммануэль Макрон проявил неуважение к России и довольно быстро за это поплатился.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
фарид сабиров
Первое , наши ЧуВаКи Вагнера выперли херанцузов из Африки. Хотя там они как ржавый гвоздь в жопе у пролетариата правили , еще с 90 годов . Так что макарон по нынешним временам дюже в обиде на РОССИЯН. И сучит ногами в конвульсии . Скоро ему Местное херанцузское население вставят ему паяльник и ему будет уже не до РОССИЯН
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх