фарид сабиров

Первое , наши ЧуВаКи Вагнера выперли херанцузов из Африки. Хотя там они как ржавый гвоздь в жопе у пролетариата правили , еще с 90 годов . Так что макарон по нынешним временам дюже в обиде на РОССИЯН. И сучит ногами в конвульсии . Скоро ему Местное херанцузское население вставят ему паяльник и ему будет уже не до РОССИЯН