Путин проучил Макрона за неуважение к России Французский президент Эммануэль Макрон проявил неуважение к России и довольно быстро за это поплатился.
DR: «Следующий будет в зубы»
Комментарии
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фарид сабиров
Первое , наши ЧуВаКи Вагнера выперли херанцузов из Африки. Хотя там они как ржавый гвоздь в жопе у пролетариата правили , еще с 90 годов . Так что макарон по нынешним временам дюже в обиде на РОССИЯН. И сучит ногами в конвульсии . Скоро ему Местное херанцузское население вставят ему паяльник и ему будет уже не до РОССИЯН
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