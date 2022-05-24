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Режим "закрытого неба" продлен для южных регионов России

Режим "закрытого неба" продлен для южных регионов России

Так, режим временного ограничения полетов продлили до 31 мая. Самолеты не курсируют в одиннадцать аэропортов, которые находятся в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Симферополе, Ростове-на-Дону, Курске, Белгороде, Брянске, Липецке и Воронеже.

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