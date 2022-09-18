В Белогорске Амурской области специалисты «Росжилкомплекса» провели информирование военнослужащих Восточного военного округа

В Белогорске Амурской области специалисты «Росжилкомплекса» провели информирование военнослужащих Восточного военного округа

В ходе мероприятия военнослужащим был разъяснен порядок оформления документов для признания, их нуждающимися в получении жилых помещений по договору социального найма.

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