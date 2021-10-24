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Правительство РФ разрешило депутатам Госдумы не выполнять предвыборные обещания

Правительство РФ разрешило депутатам Госдумы не выполнять предвыборные обещания

Российское правительство не поддержало законопроект о введении уголовного наказания за невыполнение предвыборных обещаний лицами, занявшими выборные должности.

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Wlad Wlad
Только полные дебилы ожидают СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Vladimir Lioubimcev
Только ПОЛНЫЕ ДЕБИЛЫ отвергают справедливость, как и законность. Ведь жареный петух может коснуться любого..... "ОТ тюрьмы и сумы.... не зарекайся".... Сегодня ты на коне, а завтра - на щите...
Wlad Wlad
А головой об стену не пробовал, радетель за справедливость?
Vladimir Lioubimcev
КЛАСС!!!!... ВЕРШИНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕТИНИЗМА!!.... Еще ВОРОВАТЬ пусть официально разрешат... Хотя скорее всего такое разрешение уже есть...
Горыныч
Взятки разрешили - «физическое лицо освобождается от ответственности» за нарушение законов о противодействии коррупции, если «несоблюдение ограничений и запретов признается следствием не зависящих от него обстоятельств». Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/10/03/2021/6048c95e9a794747b4ffc9b6
Лариса Шемисова
Значит, если, например, депутат перед выборами пообещал заасфальтировать дорогу, но не успел, т.к. место дороги объявили заповедной зоной, то депутату должна грозить уголовная ответственность? Другой вопрос, что выход то есть, можно отозвать депутата, скорее всего это и имели ввиду, но у нас конечно крик -коррупция. В США она официальная и никто не парится.
Vladimir Lioubimcev
Короче - ВЕРИТЬ ПОСУЛАМ депутатов и правительства - нельзя!! В ИГНОР ИХ ВСЕХ!!
Wlad Wlad
Давно известно, что ВО ВЛАСТЬ попадают только ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫЕ люди. Нормальные люди от власти ШАРАХАЮТСЯ. И что же мы можем ожидать ОТ ПСИХОПАТОВ.
Горыныч
Верить депутатам, а тем более кандидатам последнее дело. Как и властям. У них на каждое их противозаконное действие найдётся оправдание. Непреодолимой силы. Вывод - вилы надо точить. И топоры.
Володя
ЧТО НИ ВОР, ТО БЫВШИЙ ДЕПУТАТ ИЛИ МИНИСТР, ДТП ТОЖЕ САМОЕ (из сводок СК). КТО ЖЕ ВО ВЛАСТИ?
Александр Салтановский
А Вам до сих пор, не понятно?
Володя
Горыныч ПРАВ
Володя
Горыныч ПРАВ
Владимир Шевченко
Обещание,ведь это хлопоты для правительства. Но Президент должен настоять на своём(ведь это В.В.Путин внёс такое предложение).
Тамара Аристархова
Путин предлагает, а Правительство отвергает и КТО у нас "ВРАГ НАРОДА"?! За кем последнее слово?!? Опять Путин виноват??? Зачем такое Правительство?! Говорили, что теперь Депутаты будут назначать Министров, вот пусть ОНИ и делают выводы, а то столько "Начальства" (Депутаты, Министры...), а жизнь для Народа лучше не становится, ВСЕ Законы для себя "любимых"!!!
Владимир Байков
А когда они их выполняли. Зачем вообще,это сборище дармоедов.
Тамара Аристархова
Владимир, согласна с Вами полностью!!! Зачем Народу эти сборища, ведь Президент может распустить Думу, если от неё никакого толку?! Зачем плодить этих "дорогих" "Слуг народа", да и в Правительстве много непрофессионалов! Мишустина Путин назначил, вот пусть с Него и спрашивает !!!
Юрий Ded
В том то и дело что президент не может распустить думу - Нет такого закона . Единственный выход кризис власти . Это когда приостанавливается работа думы и президента ( управление страной переходит к премьеру ) и объявляется референдум . И опять если на это даст согласие дума . Угадайте с трёх раз -даст дума согласие ?
Тамара Аристархова
Очень жаль, что в России ВСЕ Законы несправедливые, ВСЁ сделано для Чиновников, поэтому ОНИ сидят годами и ни за что не отвечают, потому что ИМ за ЭТО ничего не будет! ВСЕ Депутаты/Лицемеры, "борцы" за лучшую жизнь для Народа, ходят по разным Шоу и ВСЁ ВРУТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
АНГЕЛ АНГЕЛ
Бардак начинается с верхов... Если одним можно а чем чиновники, политики и т.д. хуже их? Единственный кого в нашем государстве обязали по закону и не только но и по понятиям нести ответственность простой народ... Закон в России не за правым, а за тем у кого власть и деньги....
Юрий Ded
Этот проек вообще не проработан и принят не может быть . Любой закон должен иметь хоть какие то внятные позиции . А дума пустышку отправила на утверждение прекрасно понимая что это = диво = не получит подтверждения . И получается -законодатель не выполнил работу а правительство виновато . Законы то пишет не кабмин а дума хотя для тупого Мошкарина это не аргумент .
Сергей
Если так, то зачем избирателям такое Правительство и такие депутаты..???! Зачем тогда все это ШОУ под названием "ВЫБОРЫ"..??
валерий чердынцев
Весело живем...

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