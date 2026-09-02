Manulife Financial размещает субординированные облигации на $750 млн

Канадская финансовая и страховая корпорация Manulife Financial Corporation (NYSE: MFC), один из крупнейших мировых провайдеров финансовых услуг и управления активами, официально объявила о проведении прайсинга публичного размещения субординированных облигаций на рынке США на общую сумму $750 млн.