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Manulife Financial размещает субординированные облигации на $750 млн

Manulife Financial размещает субординированные облигации на $750 млн

Канадская финансовая и страховая корпорация Manulife Financial Corporation (NYSE: MFC), один из крупнейших мировых провайдеров финансовых услуг и управления активами, официально объявила о проведении прайсинга публичного размещения субординированных облигаций на рынке США на общую сумму $750 млн.

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