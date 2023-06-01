smi.today

4 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Томский
    Байденом руководят, он пешка в руках....итд! И не стоит глумиться над старостью. Всё люди стареют.Трамп отреагирова...
  • Михаил Томский
    Таких депутатов надо отправлять на стройки-подсобными рабочих специальностей.взамен гастарбайтер ов.Почему депутаты, ...
  • Nikolay Kuchkov
    Платите женщинам ,чтобы вынашивали детей.не доводите до абортов,если женщина не хочет иметь ребёнка,то государство до...Гинеколог выразил...

КНДР заверила, что скоро запустит разведывательный спутник

КНДР заверила, что скоро запустит разведывательный спутник

Вложить большие усилия и добиться успеха в выводе в космос спутника военного назначения пообещала заместитель председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, 1 июня сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх