КНДР заверила, что скоро запустит разведывательный спутник

Вложить большие усилия и добиться успеха в выводе в космос спутника военного назначения пообещала заместитель председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, 1 июня сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Вложить большие усилия и добиться успеха в выводе в космос спутника военного назначения пообещала заместитель председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, 1 июня сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
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