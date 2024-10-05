«Паспорт за 160 тысяч рублей»: в отделе миграции Сургута создали ОПГ по торговле гражданством. Инсайд

По уголовному делу главы отдела миграции Сургута (ХМАО) Людмилы Карамовой, задержанной сотрудниками ФСБ и СК, проходят ее подчиненная, начальник отделения Айнура Испердинова, а также два местных бизнесмена — Элчин Ахвердиев и Умеджон Бобокалонов.