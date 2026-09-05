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Представлен эффектный прозрачный корпус Patriot — внутри поместятся 10 вентиляторов и СЖО на 360 мм

Представлен эффектный прозрачный корпус Patriot — внутри поместятся 10 вентиляторов и СЖО на 360 мм

Starry Sky Air Ocean View Room получил панорамную конструкцию, поддержку видеокарт длиной до 400 мм и цену от 259 юаней Компания Patriot представила новый корпус Starry Sky Air Ocean View Room с большими прозрачными панелями.

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