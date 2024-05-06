Внимание! Отключение электроэнергии в х. Галушкинском 6 мая, с 9 до 17 часов отключат электроэнергию по адресам: пер.
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Внимание! Отключение электроэнергии в х. Галушкинском 6 мая, с 9 до 17 часов отключат электроэнергию по адресам: пер.