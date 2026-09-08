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Подарок, который хранит воспоминания: подвески и браслеты с фотографиями

Подарок, который хранит воспоминания: подвески и браслеты с фотографиями

В мире, где цифровые снимки бесконечно мелькают на экранах смартфонов и теряются в облачных хранилищах, особую ценность приобретают материальные предметы, способные остановить мгновение.

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