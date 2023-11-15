«Мы вместе с Израилем!»: на произраильский митинг в Вашингтоне вышли сотни тысяч человек

На произраильский митинг в Вашингтоне вышли сотни тысяч человек. Глава американской Конфедерации еврейских организаций Уильям Дарофф утверждает, что на мероприятие собралось почти 300 тысяч участников.
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