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Военное обозрение

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«Мы вместе с Израилем!»: на произраильский митинг в Вашингтоне вышли сотни тысяч человек

«Мы вместе с Израилем!»: на произраильский митинг в Вашингтоне вышли сотни тысяч человек

На произраильский митинг в Вашингтоне вышли сотни тысяч человек. Глава американской Конфедерации еврейских организаций Уильям Дарофф утверждает, что на мероприятие собралось почти 300 тысяч участников.

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Комментарии
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Горыныч
Засраиль должен быть уничтожен.
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