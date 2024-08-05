НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Бои за Желанное и Ивановку: ВС РФ штурмуют укрепрайон ВСУ на подступах к Покровску

Бои за Желанное и Ивановку: ВС РФ штурмуют укрепрайон ВСУ на подступах к Покровску

Российские военные продолжают продвижение на Покровском направлении в ДНР. Чтобы приступить к непосредственному штурму одного из главных узлов логистических коммуникаций националистов на Донбассе, подразделениям армии РФ необходимо преодолеть целую сеть опорных пунктов ВСУ в расположенных поблизости от Покровска населенных пунктах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх