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Царьград

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МИД России сообщил о неудачной попытке Украины сорвать выборы

МИД России сообщил о неудачной попытке Украины сорвать выборы

Мария Захарова заявила, что Украина не смогла сорвать выборы в Госдуму за рубежом. Киев обвинён в давлении на русских граждан и атаке на комиссии.

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