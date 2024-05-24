Городищенский районный суд Волгоградской области по иску Управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской области ликвидировал "Волгоградскую региональную общественную организацию объединения узбеков «Узбекская община» Волгоградской области" (ранее - "Волгоградская областная общественная организация «Узбекская диаспора»"), председателем правления которой являлся бизнесмен Холмахмад Комилов.
Суд по иску Минюста ликвидировал узбекскую общину Волгоградской области
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Что значит ликвидировали ? Они никуда не делись...
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18 час.
Аудрюс
Когда же наконец всем диаспорам в РФ присвоют статус экстремистких организаций, с последующими выводами? Ведь сколько проблем отпадет с этим решением....
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18 час.
Алексадр Савельев
Аудрюс прав, все диаспоры это ОПГ и экстремисты. И поступать с ними надо по всей строгости законов России.
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17 час.
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