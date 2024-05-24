Театр абсурда
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Театр абсурда

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Суд по иску Минюста ликвидировал узбекскую общину Волгоградской области

Суд по иску Минюста ликвидировал узбекскую общину Волгоградской области

Городищенский районный суд Волгоградской области по иску Управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской области ликвидировал "Волгоградскую региональную общественную организацию объединения узбеков «Узбекская община» Волгоградской области" (ранее - "Волгоградская областная общественная организация «Узбекская диаспора»"), председателем правления которой являлся бизнесмен Холмахмад Комилов.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Что значит ликвидировали ? Они никуда не делись...
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18 час.
Аудрюс
Когда же наконец всем диаспорам в РФ присвоют статус экстремистких организаций, с последующими выводами? Ведь сколько проблем отпадет с этим решением....
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18 час.
Алексадр Савельев
Аудрюс прав,  все диаспоры это ОПГ и экстремисты. И поступать с ними надо по всей строгости законов России.
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17 час.

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