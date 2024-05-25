Лучшие соседи — тигры и медведи: какие необычные сюжеты содержат мифы Дальнего Востока

Книга Татьяны Муравьевой трактует понятие «Дальний Восток» не в административном, а в географическом смысле и посвящена мифологии народов, населяющих Чукотский и Камчатский полуострова, побережье Берингова, Охотского, Японского морей и остров Сахалин: чукчей, коряков, кереков, ительменов, эскимосов, алеутов, нивхов и других.