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Лучшие соседи — тигры и медведи: какие необычные сюжеты содержат мифы Дальнего Востока

Лучшие соседи — тигры и медведи: какие необычные сюжеты содержат мифы Дальнего Востока

Книга Татьяны Муравьевой трактует понятие «Дальний Восток» не в административном, а в географическом смысле и посвящена мифологии народов, населяющих Чукотский и Камчатский полуострова, побережье Берингова, Охотского, Японского морей и остров Сахалин: чукчей, коряков, кереков, ительменов, эскимосов, алеутов, нивхов и других.

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