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Царьград

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Ярослав Дронов (Shaman) представит Россию на конкурсе «Интервидение»

Ярослав Дронов (Shaman) представит Россию на конкурсе «Интервидение»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий как Shaman, будет представлять РФ на международном конкурсе «Интервидение».

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