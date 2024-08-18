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Бакальчук рассказала о своих нынешних романтических отношениях

Бакальчук рассказала о своих нынешних романтических отношениях

Бакальчук: На данный момент я не с кем не встречаюсь Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук, редко дающая интервью, сделала исключение для Светланы Бондарчук на ее YouTube-канале «Света вокруг света».

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