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Наш уютный дом

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Баклажаны по-корейски консервированные

Баклажаны по-корейски консервированные

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Для тех кто любит острые корейские салаты, предлагаю отличный рецепт на зиму - баклажаны по-корейски консервированные.

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