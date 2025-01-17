Сенатор Пушков: Трамп будет жёстко отстаивать интересы США, но без русофобии

Избранный президент США Дональд Трамп будет жёстко и напористо отстаивать интересы Вашингтона. Об этом 17 января заявил глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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