Спектакль «Баллада о своих. Стихи войны и мира» состоится 12 ноября в столице

Во вторник, 12 ноября, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в поддержку ветеранов специальной военной операции и их семей, в Театральном зале Дома Музыки состоится спектакль «Баллада о своих.
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