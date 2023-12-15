COGAT: за сутки Израиль пропустил в сектор Газа 193 грузовика с гумпомощью

В сектор въехали еще 193 грузовика с гуманитарной помощью. Об этом сообщается в публикации Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) в социальной сети Twitter.
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