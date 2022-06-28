Спасатель МЧС России в Красноярске более 2 часов держал на плаву девочку, упавшую в шлюз

Спасатель МЧС России в Красноярске более 2 часов держал на плаву девочку, упавшую в шлюз

27 июня в 18.10 мск поступило сообщение о том, что в Минусинском районе Красноярского края в районе ул.

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