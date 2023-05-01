Система ПВО КНДР: радиолокационные средства контроля воздушного пространства и истребительная авиация

Контроль воздушного пространства КНДР и защита от средств воздушного нападения важных административно-промышленных и оборонных центров, крупных военных баз, портов, мостов, туннелей, а также других стратегически важных объектов возложены на северокорейские военно-воздушные силы, которые, помимо авиации, организационно включают в себя радиотехнические и зенитно-ракетные войска.