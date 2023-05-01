Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Пока наши дипломатично блеют, нас жёстко оплёвывают все, кому не лень ...!!! И это вместо того, чтобы самим бить Запа...Маразм крепчал: В...
  • Александр Лагуткин
    Вы, европидарасы, уже забыли, что  уже случалось с немецкими танками на исконно русских землях. Если ума не прибавитс...«Русские хотят ун...
  • Сергей Андросов
    Дебил? Люся, он и в Африке Люся!Экс-советник офис...

Система ПВО КНДР: радиолокационные средства контроля воздушного пространства и истребительная авиация

Система ПВО КНДР: радиолокационные средства контроля воздушного пространства и истребительная авиация

Контроль воздушного пространства КНДР и защита от средств воздушного нападения важных административно-промышленных и оборонных центров, крупных военных баз, портов, мостов, туннелей, а также других стратегически важных объектов возложены на северокорейские военно-воздушные силы, которые, помимо авиации, организационно включают в себя радиотехнические и зенитно-ракетные войска.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх