Поздравляем

Уважаемые коллеги!Профсоюзный комитет государственного учреждения образования ´Средняя школа № 9 г. Бобруйска´ поздравляет вас с новым учебным годом!Он стартует во второй половине объявленного в нашей стране Года качества, который проявляет растущий потенциал белорусского народа во всех сферах жизнедеятельности.