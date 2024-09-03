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Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Поздравляем

Поздравляем

Уважаемые коллеги!Профсоюзный комитет государственного учреждения образования ´Средняя школа № 9 г. Бобруйска´ поздравляет вас с новым учебным годом!Он стартует во второй половине объявленного в нашей стране Года качества, который проявляет растущий потенциал белорусского народа во всех сферах жизнедеятельности.

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