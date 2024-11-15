Омский следком возбудил уголовное дело из-за нападения собаки на девушку во дворе дома на Малиновского.
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Омский следком возбудил уголовное дело из-за нападения собаки на девушку во дворе дома на Малиновского.