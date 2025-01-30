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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Поддержка Helldivers 2 продлится более 10 лет Руководитель студии Arrowhead Шамс Джорд...

Поддержка Helldivers 2 продлится более 10 лет Руководитель студии Arrowhead Шамс Джорд...

Поддержка Helldivers 2 продлится более 10 летРуководитель студии Arrowhead Шамс Джорджани дал ответ на вопрос, который волнует многих поклонников Helldivers 2: “Сколько времени проект будет получать поддержку новыми обновлениями?”.

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