Это война на уничтожение: Решающий удар по России нанесёт Европа, США уже дали приказ

АЮ

Александр Юткин

Главная цель развития - рост благосостояния граждан. Причина роста цен - рост благосостояния граждан. И это заявил депутат. Достаточно посмотреть на скидки, и все станет понятным. Наши нувориши уже жопой жрут, и никак не нажрутся. Потому что, что ни делается - для временщиков. Вот и торопятся нахапать. А то что этим еще и управляют - к гадалке не ходи. Палят отраслями, группами товаров. Чинушам остается только строить глупые рожи. Пока не они правят бал.