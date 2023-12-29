Развернувшаяся против Москвы кампания Запада – это война на уничтожение. Решающий удар по России нанесёт Европа, власти США уже дали своим сателлитам соответствующий приказ.
Это война на уничтожение: Решающий удар по России нанесёт Европа, США уже дали приказ
Комментарии
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ТМ
Татьяна Мартыненко
На кофе в стаканчики за 100 р денег не жалко?
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10 час.
АЮ
Александр Юткин
Главная цель развития - рост благосостояния граждан. Причина роста цен - рост благосостояния граждан. И это заявил депутат. Достаточно посмотреть на скидки, и все станет понятным. Наши нувориши уже жопой жрут, и никак не нажрутся. Потому что, что ни делается - для временщиков. Вот и торопятся нахапать. А то что этим еще и управляют - к гадалке не ходи. Палят отраслями, группами товаров. Чинушам остается только строить глупые рожи. Пока не они правят бал.
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8 час.
ЛМ
Людмила Медведева
Какой бред,яйца и курица всегда были едой не богатых людей.
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2 час.
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