Билет, купленный в Тюмени, стал выигрышным в новогодней лотерее «Русского лото». Приз составил 1 млрд рублей.
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