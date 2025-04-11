В Миассе наполовину снесли исторический памятник

В Челябинской области пытаются остановить демонтаж памятника культуры. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, информация о противоправных действиях собственника жилого двухэтажного каменного дома, принадлежавшего когда-то купцу и золотопромышленнику Жарову, поступила сегодня, 11 апреля.