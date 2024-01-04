Иран готов внести свой вклад в мирное урегулирование разногласий между Арменией и Азербайджаном

Пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран поддерживает мирный процесс урегулирования разногласий Еревана и БакуНасер Канаани, официальный представитель иранского МИД, коснулся в своей речи визита министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана в Армению.
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