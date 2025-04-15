Музыкант Лоза шокирован «космическими» зарплатами российских футболистов

Известный российский музыкант Юрий Лоза поражен размерами денежных премий, полученных игроками и тренерами питерского «Зенита» за победу над «Краснодаром», которые в совокупности достигают 500 млн рублей.
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